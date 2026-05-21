人気番組の次回予告に登場した女性がネットで注目を集めている。

大阪・ＡＢＣテレビ（朝日放送）のバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜・午後１１時１７分）の公式Ｘ（旧ツイッター）では２２日放送の内容について紹介。「永見大吾探偵 生駒山で助けてくれた命の恩人を探して 遭難から１２年―わずかな手がかりから命の恩人を見つけ出せるか！？」とし、動画が公開された。

依頼者は「東京都の女性（３１）」となっているが、動画に登場する女性はシンガー・ソングライターのあいみょんのようだ。ぱっつん前髪、黒縁の眼鏡をかけて雰囲気をガラリと変えている。カベポスター永見大吾はＸで「え、あいみょんやったん？」とコメント。あいみょんも自身のＸで番組の投稿をリポストしており、本人とみられるが果たして―。

公式サイトによると、この女性は友人と奈良・生駒山上遊園地を目指していたが、山道で完全に道に迷い、７時間ほど遭難状態に。携帯の電波も届かず途方にくれていたところ、ヒッチハイクで奇跡的にとまってくれた１台の車に救われたという。その車に乗っていた親子に１２年越しのお礼を伝えたいという内容だ。

ネットは「え？あいみょん！？」「大好きなナイトスクープにあいみょん！！！楽しみすぎる」「ハガキ出したんかな（笑）」「あいみょんナイトスクープまじ」「あいみょん探偵ナイトスクープ出るの？！」「あいみょんが依頼者で登場するなんて！！！！やばすぎるーーっっ！！！！」「やば！！あいみょん激あつ！！！」「東京都の女性（３１）からって面白すぎるよ」「依頼者さんあいみょんに似てるなぁー思ったら本人やった」と驚きの声が上がっている。