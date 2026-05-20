（株）キュアテックス（世田谷区）は５月１５日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には衛藤佳樹弁護士（ＴＭＩ総合法律事務所、港区六本木６−１０−１）が選任された。負債総額は債権者約８０名に対して約３２億円。和紙を素材とした繊維の製造を中心に事業を展開。新潟県と福井県に工場を構え、独自製法による和紙糸「キュアテックスヤーン」や農園芸資材「キュアシート」などを製造。繊維業界の環境配慮製