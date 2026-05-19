ジャックムスの遊び心溢れるドレスを着こなすデミ・ムーアがレッドカーペットの雰囲気を盛り上げる/Gisela Schober/Getty Images via CNN Newsource（CNN）2026年のカンヌ国際映画祭の見どころに関する議論は、これまで主に二つの点に集中してきた。公式選出作品からハリウッド作品が欠けていること、そしてフランスが舞台となった米人気ドラマ「ホワイト・ロータス諸事情だらけのリゾートホテル」のシーズン4だ。今年、フランス