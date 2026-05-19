首相在任4年を含め26年間ロシアを統治しているウラジーミル・プーチン大統領が19日、25回目となる中国訪問に出る。ユーリ・ウシャコフ大統領外交補佐官はこの日夜、プーチン大統領が北京に到着すると明らかにした。空港では王毅外相の出迎えを受け、20日に習近平中国国家主席と首脳会談を行う予定だ。続いてティータイムを最後の日程として消化する。ウシャコフ補佐官はロ中両首脳の会談が今年唯一ではなく、8月31日から9月1日まで