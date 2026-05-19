チャバネアオカメムシ提供：岡山県病害虫防除所 岡山県は、果物の果樹を吸って被害を与える「果樹カメムシ類」の大量発生が予想されるとして、5月19日、県内全域に「病害虫発生予察注意報」を発表しました。 4月21日から5月10日までの間に、岡山県赤磐市の県農林水産総合センター農業研究所でカメムシの発生状況を調べたところ、平年の3.8倍多いチャバネアオカメムシが採取されたということです。 また、5月8日に