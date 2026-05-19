竹聯幇の元大幹部で旭琉会とも結びつきが強いとされる張安楽氏沖縄県中部に位置する沖縄市。米軍嘉手納基地を擁する「基地の街」の住宅街に建つ集合住宅が炎に包まれたのは、4月19日未明のことだった。火の手が上がった建物4階の主が、沖縄唯一の指定暴力団「旭琉会」の会長の糸数真氏だったことが明らかになると、沖縄のみならず全国の裏社会に衝撃が走った。【写真】糸数氏が死亡した火災の様子【沖縄ヤクザ首領の急逝】自宅であ