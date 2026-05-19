インフレと円安には「株式」こそ”最大の防衛策”…現金が静かに溶けるウラで「株価が上がる」7つの理由

モノやサービスの値段が、急激に上昇している昨今。経済アナリストで、新刊『株はもう下がらない』が話題の朝倉慶氏は、インフレ期にもっとも強い資産は「株式」であり、もっとも弱い資産は「現金」であると断言する。なぜ株式はインフレに強いのか、なぜ今こそ株を買うべきなのか、その7つの理由を教えてもらった。

インフレを味方に変える資産がある

インフレが進むと、あらゆるものが値上がりします。

・食料

・ガソリン

・電気代

・家賃

・外食

・サービス

生活は確実に苦しくなる。しかし、その一方で“インフレを味方に変える”資産があります。それが――株式です。

なぜ株式だけがインフレ期に強烈な力を発揮するのか？ 本稿では、その理由を“誰でも理解できる形”で徹底的に説明します。

理由(1) 企業の売上は“名目”で必ず増える

インフレが進むと、商品・サービスの価格が上がります。これはつまり、企業の売上がそのまま増えるということです。100円で売っていた商品が110円になれば、売上は10％増える。企業は同じものを売っているだけで、売上が膨らむ。

つまり、インフレは企業にとって“売上増の追い風”になる。そして売上が増えれば、当然株価も上がりやすくなります。

「値上げ」は株価上昇に直結する

理由(2) インフレ期には「値上げが許容されやすい」

デフレ時代は値上げ＝悪でした。しかしインフレ期は違います。

・人件費が上がっている

・原材料費が上がっている

・運賃が上がっている

だから企業は堂々と値上げできる。しかも消費者は「物価は上がるものだ」と心理的に受け入れやすい。これは企業にとって強烈な追い風です。

値上げ＝利益拡大＝株価上昇、この流れがインフレ期の最大の特徴です。

理由(3) インフレ期は「企業利益」が急拡大する

インフレで売上が上がり、値上げが許されると、何が起きるか？ 企業の利益が一気に押し上げられるのです。利益が上がると、

・配当が増える

・自社株買いが増える

・時価総額が上がる

・株価が長期的に上昇する

株式市場は利益に反応する市場です。だからインフレは、企業利益を通じて“株価を永続的に押し上げる”。

理由(4) インフレ期には「株は資産の避難先になる」

現金の価値が下がる時、人々は必ず考えます。「現金以外に逃げ場はないか？」と。

その逃げ場がまさに株式です。世界中の投資資金がインフレ期には株式に向かう。つまり、

・現金→株式

・債券→株式

・預金→株式

・国民の貯蓄→株式

という構造的な資金流入が起きるのです。これは高圧経済が続く日本では、今後ますます強まります。

「円安」が企業利益と株価を押し上げる

理由(5) 円安が日本株の“追い風”を倍増させる

インフレ期、日本では必ず円安が進みます。円安の効果は計り知れません。

株式投資を行っている人ならわかると思いますが、円安は企業利益を押し上げます。海外で売ったものを円換算すれば、当然その売上や利益は円安で膨らむわけです。

結果、輸出企業の利益が爆発するのです。

・トヨタ

・ソニー

・任天堂

・三菱商事

・村田製作所

円が安くなればなるほど、これらの企業の利益は膨らむ構図です。

しかも外国人投資家にとって日本株が“安く見える”。円安で日本株は割安に映り、海外資金が殺到する。

これが日経平均を押し上げる圧倒的な力になります。

理由(6) インフレ期は「現金がもっとも危険で、株がもっとも安全」

インフレ期には、現金は価値を失い続けます。しかし株式はインフレとともに名目価格が上がる。

つまりインフレ期は“株式＞現金”の差が最大に広がる時期。資産形成において、これほど大きな格差がつく時代はありません。

株を持つか、持たないかが人生を分ける

理由(7) 世界の歴史で株式が負けたインフレは存在しない

世界史を見ればわかります。

・アメリカの1970年代インフレ……株価は名目で3倍

・トルコのインフレ……株価は20倍以上

・アルゼンチンのハイパーインフレ……株価は桁違いの上昇

・日本の戦後インフレ期……株価は“通貨価値を上回るペース”で上昇

つまり、インフレにおいて株式は負けたことが一度もない。これは強気でも希望的観測でもなく、「歴史の事実」です。

だから私は断言します。

インフレ期にもっとも強い資産は「株式」である。

インフレ期にもっとも弱い資産は「現金」である。

そして、日本がインフレ通貨国家に向かう限り、株価は長期的に上がり続ける。

これが拙著のテーマ「株はもう下がらない！」の根拠です。

インフレの世界では“株を持つか、持たないか”が人生を分けるのです。

最後に、読者へのメッセージとして本稿を締めくくります。

インフレ期は、株を持つ者と持たない者の差が人生レベルで拡大する時代です。

・インフレに溶かされる現金を持つのか

・インフレで価値が上がる株式を持つのか

その選択が未来の生活を決めます。

インフレの世界では行動を起こした者だけが守られ、行動しない者は静かに貧しくなる。だからこそ私は、「株を持つことが、現代の“最大の防衛策”だ」と強く訴えたいのです。

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