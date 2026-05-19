復帰の可能性は……昨年から今年にかけて芸能界を揺るがした、タレントの国分太一（51）を巡る騒動。今年2月に日本テレビの福田博之社長（64）が定例会見で松岡昌宏（49）、城島茂（55）と会談したことを明かし、また同月には国分も福田社長と直接会って謝罪したことを公表。問題にはいったんの終止符が打たれた形だ。しかし、そこから3カ月以上が経過した今も国分に復帰のめどは立っていない。当時、国分と日テレの和解に向けて