【モデルプレス＝2026/05/19】女優の伊藤沙莉が、大泉洋が主演を務める池井戸潤氏原作の2026年10月期日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に出演することが決定。NHK朝の連続テレビ小説「虎に翼」以降、初のGP帯の地上波ドラマ出演となる。【写真】伊藤沙莉、“推し”と夢の初共演◆伊藤沙莉「俺たちの箱根駅伝」出演決定伊藤演じる“宮本菜月”は、“失敗は許されない”国民的生中継のセンターディレクターという初めての