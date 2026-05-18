バルセロナは18日、ハンジ・フリックとの契約を2028年6月30日まで延長したことを発表した。なお、スペインメディア『ムンド・デポルティーボ』は1年間の契約延長オプションが付帯していると報じている。現在61歳のフリック監督は、2024年夏にバルセロナの指揮官に就任。昨シーズンは、スーペルコパ・デ・エスパーニャ、コパ・デル・レイ（国王杯）、ラ・リーガの“国内3冠”を達成。今シーズンも1月にスーペルコパ・デ・エスパ