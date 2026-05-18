毎日の服選びや献立づくりに、「今日はどうしよう」と悩んでいませんか？著書を複数出版し、“ゆるミニマリスト”として発信を続ける阪口ゆうこさん（40代）は、家族4人で暮らしながら、服は5セットのみ、献立は全15品で1か月回すといった「迷わない仕組み」をつくることで毎日をぐっとラクにしているそう。阪口さんに、そのシンプルな工夫を聞きました。迷いを減らすと、暮らしはもっとラクになるミニマリストは、ものを必要最