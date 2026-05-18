バスケットボールB3のトライフープ岡山が、今月（5月）16日岡山市北区でファン感謝祭を開きました。 【写真を見る】B3トライフープ岡山がファン感謝祭選手が約300人のブースターと交流【岡山】 「試合の時とは違った表情が今日はたくさん見られると思うので本当に楽しい時間にしていきましょう」 感謝祭には選手やスタッフと、約300人のファンが集まりました。普段見ることのない選手のダンス