13日、衆議院の財務金融委員会が行われ、減税日本・ゆうこく連合の河村たかし衆議院議員（77）が出席。片山さつき財務大臣（67）らと外為法に関して議論を行ったのだが、“河村節”が飛び出す一幕があった。河村氏は外為法を改正する目的は「国の安全保障や経済安全保障を確保しつつ、健全な外国投資を促進すること」とし、「総務省と財務省が地方の活力を抑え込んでいる。地方自治体を縛り、自由に動けないようにしている」と指摘