藤井聡太名人将棋の第84期名人戦7番勝負第4局は16、17の両日、大阪府高槻市で指され、先手の藤井聡太名人（23）＝竜王・王位・棋聖・棋王・王将との六冠＝が123手で挑戦者の糸谷哲郎九段（37）を破り、4勝0敗でタイトル防衛を果たした。名人戦4連覇を飾り、六冠を守った。藤井名人は通算タイトル獲得数を歴代4位の35期に伸ばした。3位は中原誠16世名人の64期。名人位を得たのは4期目となり、「永世名人（通算5期）」の称号獲得