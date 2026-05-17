53歳で単身スペインへ留学し、その後4年間でスペイン、ジョージア、そして現在暮らすタイへと拠点を移してきたRitaさん（56歳）。日本とは異なる文化や暮らしに触れるなかで、自身の価値観や生活スタイルにも変化が生まれてきたそうです。今回はRitaさんが「心が疲れない暮らし」のために大切にしている、4つの考え方を教えてもらいました。完璧に生きなくてもいい。海外生活で気づいたこと53歳から語学ゼロで始めたスペイン語学留