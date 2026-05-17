「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）昨年の２着馬クイーンズウォークは土曜の４時２２分に東京競馬場入り。安井助手は「輸送は普段通り、お利口さんでした。前走（金鯱賞３着）は休み明けの分、最後の切れが鈍りましたね。仕上がりはいいし、Ｇ１に手が届くところまで来ているので何とか」とタイトル奪取を願った。