ラヴァンダは希望通りの6番。中村師は「内の偶数でいいところ。直線が長い大箱の東京はコース形態が向いていると思う」と笑みを浮かべる。前走の阪神牝馬Sは敗因がつかみ切れない8着。「当日に馬がやる気を出してくれれば。あとは乗り慣れている騎手が考えてくれると思う。能力をしっかり出したと思える競馬を」と逆襲を願った。