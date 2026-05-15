昨年のＭ−１グランプリ王者・たくろうが１２日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」に出演した。「Ｍ−１ファイナルストを大調査」として、仕事やプライベートを深掘り。たくろう・きむらバンドに対しては、からし蓮根・伊織ラッキーから「社長とのご飯会があれば必ず連れて行く。紹介者の僕より仲良くなり、ある社長からは、『遺言状に名前を書いてあげるか考える』とまで言われたらしい」とタレコミが寄せられた。きむら