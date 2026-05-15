海外の金融商品への出資名目で違法に870億円ほどを集めていたとみられるグループの6人が逮捕された事件。およそ1000人いる勧誘員の報酬は、出資者の獲得数に応じて高くなる仕組みだったことが分かりました。この事件はコンサルティング会社の「グローバルインベストメントラボ」の実質的トップ・大坂陽司容疑者（50）ら6人がおよそ6年間で、国に無登録で債権を運用する海外プロジェクトへの出資を14人に勧誘した疑いで逮捕されたも