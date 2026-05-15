きょう15日からあす16日にかけて、高気圧が本州付近を覆う見通しです。そのため、九州から東北では広い範囲で晴れるでしょう。北海道は、きょうは概ね晴れますが、あすは低気圧が近づく影響で雲が多く、夜を中心に雨の降る所がある見込みです。沖縄はあすにかけて晴れ間はあるものの、先島諸島を中心に所々でにわか雨があるでしょう。あすの最高気温は全国的に平年より高い所が多い予想です。九州では30℃に達して真夏日となる所も