【一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET】 5月9日 順次発売 価格：1回750円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」を5月9日より順次発売する。価格は1回750円。 本商品は、「星のカービィ」をモチーフにした一番くじ。A賞は、おにぎりを手に持った、はらぺこなカービィのぬいぐるみで