【一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET】 5月9日 順次発売 価格：1回750円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」を5月9日より順次発売する。価格は1回750円。

本商品は、「星のカービィ」をモチーフにした一番くじ。A賞は、おにぎりを手に持った、はらぺこなカービィのぬいぐるみで、足の裏には今回のグルメ仕様の特別な刺繍デザインが入っている。B賞は「レンジで☆ふっくらごはん炊飯器」で、HARIO製のガラス炊飯器となっている。

C賞は「ほっとひといき☆スープマグ＆スプーン」で、スープやカフェオレなどを入れてごはん時間を彩る、スプーンつきのマグカップ。「カービィ柄マグカップ＆スターロッド型スプーン」、「ワドルディ柄マグカップ＆むてきキャンディー型スプーン」の2種から選べる。

その他に、描き起こしのオリジナルアートをたっぷり使った「まんぷく☆ストックコンテナ」、朝ごはんやお風呂上がりにぴったりな「牛乳瓶グラス」をはじめ、ワドルディがかわいい「ゆらゆらグラス」、食べ物をすいこむカービィとドット柄デザインの「タンブラーグラス」をラインナップした「あつめて☆グラスコレクション」、グルメデザインの「おすそわけ☆ジッパーバッグ」などがラインナップしている。

ラストワン賞は、カービィがトースター風タイマーに乗ったデザインの「つまみぐい☆トースター風タイマー」が用意されている。「1分、3分、5分、10分」のいずれかから時間設定が可能で、時間になると音と共にパンが飛び出す。

「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：はらぺこ☆カービィぬいぐるみ

B賞：レンジで☆ふっくらごはん炊飯器

C賞：ほっとひといき☆スープマグ＆スプーン

D賞：まんぷく☆ストックコンテナ

E賞：あつめて☆グラスコレクション

F賞：おすそわけ☆ジッパーバッグ

G賞：もぐもぐ☆タオルコレクション

H賞：グルメな☆ラバーアソート

ラストワン賞：つまみぐい☆トースター風タイマー

ダブルチャンスキャンペーン：はらぺこ☆カービィぬいぐるみ

A賞：はらぺこ☆カービィぬいぐるみ

B賞：レンジで☆ふっくらごはん炊飯器

C賞：ほっとひといき☆スープマグ＆スプーン

D賞：まんぷく☆ストックコンテナ

E賞：あつめて☆グラスコレクション

F賞：おすそわけ☆ジッパーバッグ

G賞：もぐもぐ☆タオルコレクション

H賞：グルメな☆ラバーアソート

ラストワン賞：つまみぐい☆トースター風タイマー

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～8月末日

A賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

※発売日は流通により前後する場合があります。