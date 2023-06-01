「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」本日より順次発売！
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」を5月9日より順次発売する。価格は1回750円。
本商品は、「星のカービィ」をモチーフにした一番くじ。A賞は、おにぎりを手に持った、はらぺこなカービィのぬいぐるみで、足の裏には今回のグルメ仕様の特別な刺繍デザインが入っている。B賞は「レンジで☆ふっくらごはん炊飯器」で、HARIO製のガラス炊飯器となっている。
C賞は「ほっとひといき☆スープマグ＆スプーン」で、スープやカフェオレなどを入れてごはん時間を彩る、スプーンつきのマグカップ。「カービィ柄マグカップ＆スターロッド型スプーン」、「ワドルディ柄マグカップ＆むてきキャンディー型スプーン」の2種から選べる。
その他に、描き起こしのオリジナルアートをたっぷり使った「まんぷく☆ストックコンテナ」、朝ごはんやお風呂上がりにぴったりな「牛乳瓶グラス」をはじめ、ワドルディがかわいい「ゆらゆらグラス」、食べ物をすいこむカービィとドット柄デザインの「タンブラーグラス」をラインナップした「あつめて☆グラスコレクション」、グルメデザインの「おすそわけ☆ジッパーバッグ」などがラインナップしている。
ラストワン賞は、カービィがトースター風タイマーに乗ったデザインの「つまみぐい☆トースター風タイマー」が用意されている。「1分、3分、5分、10分」のいずれかから時間設定が可能で、時間になると音と共にパンが飛び出す。
「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」ラインナップ
【各等賞一覧】
A賞：はらぺこ☆カービィぬいぐるみ
B賞：レンジで☆ふっくらごはん炊飯器
C賞：ほっとひといき☆スープマグ＆スプーン
D賞：まんぷく☆ストックコンテナ
E賞：あつめて☆グラスコレクション
F賞：おすそわけ☆ジッパーバッグ
G賞：もぐもぐ☆タオルコレクション
H賞：グルメな☆ラバーアソート
ラストワン賞：つまみぐい☆トースター風タイマー
ダブルチャンスキャンペーン：はらぺこ☆カービィぬいぐるみ
A賞：はらぺこ☆カービィぬいぐるみ
B賞：レンジで☆ふっくらごはん炊飯器
C賞：ほっとひといき☆スープマグ＆スプーン
D賞：まんぷく☆ストックコンテナ
E賞：あつめて☆グラスコレクション
F賞：おすそわけ☆ジッパーバッグ
G賞：もぐもぐ☆タオルコレクション
H賞：グルメな☆ラバーアソート
ラストワン賞：つまみぐい☆トースター風タイマー
ダブルチャンスキャンペーン
期間：発売日～8月末日
A賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
※発売日は流通により前後する場合があります。