大西洋を航行中のクルーズ船でハンタウイルスの集団感染が発生した疑いがある問題で、WHO（世界保健機関）は5日、ヒトからヒトへの感染が起きた可能性があるとの見解を示しました。クルーズ船「MVホンディウス」は、日本人1人を含む約150人を乗せてアフリカ西岸のカーボベルデ沖にとどまっていて、WHOは感染が疑われる7人のうち2人の陽性が確認され、3人が死亡したとしています。ハンタウイルスはネズミなどが媒介しますが、WHOは5