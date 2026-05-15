日本の塩野義製薬が開発したゾコーバ(エンシトレルビル)は、軽度〜中度の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の治療薬です。COVID-19患者の同居家族を対象にした臨床試験により、エンシトレルビルには「COVID-19患者の同居人の発症を防ぐ効果」があることが示されました。Ensitrelvir for Covid-19 Postexposure Prophylaxis in Household Contacts | New England Journal of Medicinehttps://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2509