news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「米ハンタウイルス41人監視対象に42日間の経過観察」についてお伝えします。◇◇◇およそ150人が乗ったクルーズ船の中で11人の感染、または感染疑いが確認され、このうち3人が死亡した「ハンタウイルス」。現状、国内での感染が確認されていないアメリカで14日、CDC（=疾病対策センター）が、「アメリカ全土で41人が監視対象になっている」と発表。ハンタウイルスに感染