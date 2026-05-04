ゴールデンウィーク中の県内で、大学駅伝の最強チームが合宿をしています。今年の箱根駅伝で3連覇を果たした青山学院大学の選手と監督が、妙高市で優勝報告会を開き地元の子どもたちと交流しました。 青山学院大学・陸上部は、大学三大駅伝で優勝を重ねる強豪。名将・原晋監督の指導を受けようと全国から有望選手が集まります。妙高市で毎年合宿をしている縁で、4日は箱根駅伝の優勝報告会を開催。市民約25