コナン君が2日、横浜市の赤レンガパークで行われた『第4回横浜国際映画祭』に出席。本物の白バイ隊員とともにレッドカーペットに登場し、集まった観客に手を振るなどイベントを盛り上げました。バンドの生演奏が流れる中、豪華俳優陣が登場するレッドカーペットのトップバッターを飾ったコナン君。共に登場したのは、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（公開中）のエンドロール実写映像に出演する、神奈川県警の白バイ隊