コナン君が2日、横浜市の赤レンガパークで行われた『第4回横浜国際映画祭』に出席。本物の白バイ隊員とともにレッドカーペットに登場し、集まった観客に手を振るなどイベントを盛り上げました。

バンドの生演奏が流れる中、豪華俳優陣が登場するレッドカーペットのトップバッターを飾ったコナン君。共に登場したのは、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（公開中）のエンドロール実写映像に出演する、神奈川県警の白バイ隊員・草間恵海さんであることが明かされました。

バンドの生演奏が流れる中、豪華俳優陣が登場するレッドカーペットのトップバッターを飾ったコナン君。共に登場したのは、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（公開中）のエンドロール実写映像に出演する、神奈川県警の白バイ隊員・草間恵海さんであることが明かされました。

■劇場版最新作の舞台に登場「ドキドキしながら来たのですが…」

コナン君は、ステージで「はーい！横浜国際映画祭にご来場の皆さん、こんにちは！生演奏の中、海沿いのレッドカーペットを歩けてすっごく楽しかったです」と挨拶。

最新作の舞台である横浜を訪れたことについて「映画の中では横浜の街が大変なことになっていたので、ドキドキしながら来たのですが…」ともじもじしながらコメントしつつ、「横浜みなとみらいエリアでも、スタンプラリーやたくさんコラボレーションしていただいたので、いろいろ見て回って楽しんでくださいね」と呼びかけました。

劇場版29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』は、神奈川・横浜市を舞台に“風の女神”と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速が、暴走する謎の“黒いバイク”（ルシファー）の正体に迫る物語です。