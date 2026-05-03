「大丸」も参加…なぜ？唯一の国産旅客機として知られる「YS-11」は設計が進んでいた1960年代、完成には飛行機設計者や機械メーカーに限らず多くのジャンルの企業の協力を必要としました。なんとその協力企業のなかには、有名百貨店の名前もあったのです。どういった理由からなのでしょうか。【写真】えっ…これが「デパート品質のYS-11客室」全貌ですYS-11は今から見れば客席数は60席ほどの小さなプロペラ機です。1965年4月1