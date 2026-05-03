冬眠明けの時期を迎え、各地でクマの目撃情報が増えている。4月時点のデータでは、山形県で前年の倍となる86件、仙台市では2025年の10倍以上となる32件が確認されるなど、東北・北陸を中心に出没の増加が目立っている。しかし、これは日本だけの現象ではない。同じような傾向はアメリカでも見られる。全米各地でもクマ目撃増加NBCテレビの朝の番組「TODAY」は4月24日、冬眠から目覚めたクマが全米各地で活動を始め、住宅への侵入や