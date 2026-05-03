アメリカのトランプ大統領は2日、戦闘終結に向けたイランの新たな提案について、「受け入れ可能とは思えない」と述べました。トランプ大統領は、SNSで「イランが送ってきた計画をまもなく検討する」と投稿した上で、「イランが世界に対して行ってきたことに対する代償は十分ではない」などとして、受け入れに否定的な認識を示しました。イランの新たな提案についてニュースサイト・アクシオスは2日、提案は14項目にのぼり、戦闘の