最愛のパートナーを失った夫の中村雅俊（75）の悲しみは計り知れない。内田有紀の再婚に「かつては“おしどり夫婦”だった」元夫・吉岡秀隆の胸中は？中村雅俊の妻で女優の五十嵐淳子さんが4月28日、急病のため死去したことが2日、発表された。五十嵐さんは73歳だった。葬儀は近親者のみで執り行われたという。五十嵐さんは1952年、埼玉県生まれ。高校在学中からモデルを始め、70年、五十嵐じゅん名義で「日曜8時、笑ってい