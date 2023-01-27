フジテレビ「逃走中〜シークレットミッション裏切り」が２日に放送された。２時間激闘は終盤にきても、ゲーム残り時間が９０分以上残っており…ラストで全員メールで突然「通達君たちの中にミッションの邪魔をする『妨害者』がいる」と明かされ、「妨害者は先ほどのミッションでクリアを阻止しボーナス１００万円の権利を獲得した」と伝えられた。逃走メンバーからは「えっ…」「だからか…」「やばっ」「誰やねん！」と