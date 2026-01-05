フジテレビ「逃走中〜シークレットミッション 裏切り」が２日に放送された。

２時間激闘は終盤にきても、ゲーム残り時間が９０分以上残っており…ラストで全員メールで突然「通達 君たちの中にミッションの邪魔をする『妨害者』がいる」と明かされ、「妨害者は先ほどのミッションでクリアを阻止しボーナス１００万円の権利を獲得した」と伝えられた。

逃走メンバーからは「えっ…」「だからか…」「やばっ」「誰やねん！」と唖然。

次回９日の完結編「逃走中〜シークレットミッション 真実」に続くことが告知された。

ナダルが疑われるも「俺、妨害してない」と声をあげたが…。

ネットでも「誰？」「妨害者１人なんかな？」「妨害者ってほんとに１人なのか？」と盛り上がり、それまでの言動から「絶対」「怪しすぎる」として美人アイドルの名前が急浮上している。

【出演者※５０音順】五百城茉央、糸井嘉男、太田博久、お見送り芸人しんいち、鏡優翔、柿谷曜一朗、上谷沙弥、熊元プロレス、ケツ、河野玄斗、河野純喜、澤村拓一、塩崎太智、菅原咲月、高野正成、高橋成美、田中史朗、ナダル、ニシダ、信子、豆原一成、向山毅、村重杏奈、森香澄、盛山晋太郎、山崎育三郎