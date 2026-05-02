5月2日、全国各地で「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」クォーターファイナルが行われ、各地で熱戦が繰り広げられた。 西地区1位の神戸ストークスは、ホームで同地区4位の鹿児島レブナイズと対戦した。GAME1で大敗を喫した鹿児島だったが、この日はアンソニー・ゲインズ・ジュニアらの活躍で接戦に持ち込む。最後までもつれる展開となったが、GAME1で神戸に一敗した鹿児島は神戸