【5月2日B2PO QF結果】鹿児島が神戸との接戦を制し逆王手！…信州、横浜EX、福島が白星スタート

5月2日、全国各地で「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」クォーターファイナルが行われ、各地で熱戦が繰り広げられた。

西地区1位の神戸ストークスは、ホームで同地区4位の鹿児島レブナイズと対戦した。GAME1で大敗を喫した鹿児島だったが、この日はアンソニー・ゲインズ・ジュニアらの活躍で接戦に持ち込む。最後までもつれる展開となったが、GAME1で神戸に一敗した鹿児島は神戸との接戦を制して86－81で勝利し、逆王手をかけた。

東地区1位の信州ブレイブウォリアーズは、ホームで同地区4位の福井ブローウィンズと対戦。信州はマイク・ダウムが27得点10リバウンド、ウェイン・マーシャルが26得点を挙げる活躍を見せ、96－82で勝利を収めている。

西地区2位の愛媛オレンジバイキングスは、東地区3位の横浜エクセレンスをホームに迎えた。愛媛はミッチェル・ワットが23得点10リバウンドと奮闘するも、横浜EXにリードを許し、83－95で敗戦を喫した。

東地区2位の福島ファイヤーボンズは、ホームで西地区3位の熊本ヴォルターズと対戦した。福島はパトリック・ガードナーが28得点10リバウンド、中野司が19得点、ジャック・ナンジが15得点15リバウンドをマークしてオフェンスを牽引し、94－76で勝利している。

■5月2日のB2プレーオフクォーターファイナルの結果



信州ブレイブウォリアーズ 96－82 福井ブローウィンズ



愛媛オレンジバイキングス 83－95 横浜エクセレンス



神戸ストークス 81－86 鹿児島レブナイズ



福島ファイヤーボンズ 94－76 熊本ヴォルターズ

■5月3日のB2プレーオフクォーターファイナル予定



14:05～ 神戸ストークス vs 鹿児島レブナイズ（＠GLION ARENA KOBE）



14:05～ 信州ブレイブウォリアーズ vs 福井ブローウィンズ（＠ホワイトリング）



14:05～ 福島ファイヤーボンズ vs 熊本ヴォルターズ（＠宝来屋ボンズアリーナ）



14:30～ 愛媛オレンジバイキングス vs 横浜エクセレンス（＠松山市総合コミュニティセンター）



WIN‼️WIN‼️WIN‼️

【試合速報】

🏆りそなグループ B2 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26

試合終了🌋

鹿児島 86-81 神戸

激闘を制し、勝利‼️‼️‼️

全国各地からの熱い応援、ありがとうございました‼️‼️‼️

勝負は運命のGAME3へ‼️‼️‼️

明日もともに戦ってください‼️‼️‼️

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- 鹿児島レブナイズ (@kg_rebnise) May 2, 2026

【動画】鹿児島のゲインズ・ジュニアのダンクで勝利を手繰り寄せる