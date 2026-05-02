◇セ・リーグ中日―広島（2026年5月2日マツダスタジアム）中日の大野雄大投手（37）が、2日の広島戦に先発。6回無失点と好投し、通算100勝目の権利を手にして降板した。4回まで1安打投球。安定感ある内容で試合をつくったが、援護に恵まれない。4回の1死一、二塁。5回の2死二、三塁と中日は先制機を逃して、両軍無得点のまま6回の打席で大野は交代となった。だが、1死二塁から大野の代打で登場した阿部が左前打を放ち