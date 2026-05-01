5月5日（火・祝）6日（水・休）に東京・立川ステージガーデンにて開催される「EXILE B HAPPY SHOW 2026〜かぜのふね〜」。EXILEなどが所属するLDH JAPANによるキッズ・エンタテインメント・プロジェクトから誕生したスペシャルユニット「EXILE B HAPPY」による、人気のエンターテインメントステージです。今回は親子で楽しめるイベントの詳細と、ママスタきっかけで誕生したコラボ曲の情報も一緒にお伝えします。ママスタきっかけ