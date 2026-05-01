「EXILE B HAPPY」主催イベントが今年も開催！ママスタから飛び出した夢のコラボ曲も誕生
5月5日（火・祝）6日（水・休）に東京・立川ステージガーデンにて開催される「EXILE B HAPPY SHOW 2026〜かぜのふね〜」。EXILEなどが所属するLDH JAPANによるキッズ・エンタテインメント・プロジェクトから誕生したスペシャルユニット「EXILE B HAPPY」による、人気のエンターテインメントステージです。
今回は親子で楽しめるイベントの詳細と、ママスタきっかけで誕生したコラボ曲の情報も一緒にお伝えします。
イベントの開催を前にひと足早く、「EXILE B HAPPY」の新曲となる「EXILE B おっぱっぴー 〜風の船〜 (feat. 小島よしお)」の配信が4月29日（水・祝）よりスタートしています。実はこの曲は、ママスタが企画したEXILE TETSUYAさんと人気芸人・小島よしおさんとの対談がきっかけで誕生した曲なんです！
爽やかなメロディーと希望に溢れた歌詞をベースに、オリジナルフレーズ「あっぷくぷー」、小島さんのギャグ「おっぱっぴー」「ピーヤ」などのフレーズが絡み合うダンスソング。親子で「そんなの関係ねぇ！」と叫びたくなる、ノリノリの1曲です。
お楽しみが目白押し！親子で盛り上がれるラインナップ
イベント会場では、EXILE TETSUYAさんがOfficerを務めるダンススクール「EXPG」によるダンス体験をはじめ、ジャグリングショー、スティルト（西洋竹馬）ショーなど、親子で一緒に楽しめそうな企画がたくさん用意されています。どれもワクワクが加速する内容ばかりで見逃せません。
なお、場外にもたくさんの仕掛けが用意されています。子どもたちが思い切り身体を動かせる遊具などもそろう遊具エリアや、カラフルなバルーンに囲まれるフォトスポットなど。小さなキッズも終日退屈知らずで、思い思いに過ごせるのがうれしいですね。
もちろんメインステージも、乞うご期待！ 今回から新たに中務裕太さん、岩谷翔吾さんが仲間入りし、ますますパワーアップしたステージは必見です。
「きみのHAPPYが、みんなのHAPPY」「こどもたちに、LOVEとPOWERを」「こどもたちのまわりのすべての人にSMILEを」をテーマにした、世代を超え誰もが一緒に楽しめるエンターテイメント。ぜひお楽しみに！
『EXILE B HAPPY SHOW 2026 〜かぜのふね〜』
2026/5/5(火・祝) 開場16:00 / 開演17:00
2026/5/6(水・休) 開場11:00 / 開演12:00
2026/5/6(水・休) 開場16:00 / 開演17:00
【会場】立川ステージガーデン
編集・編集部