今日1日午後も、大気の状態が非常に不安定なため、東日本や西日本は今夜にかけて急な強い雨や落雷などに注意が必要です。低気圧や前線に伴う雨雲は北日本へ移り、局地的に激しい雨が降るでしょう。地震で揺れが大きかった地域では土砂崩れなどに十分注意が必要です。茨城県で「非常に激しい雨」を観測東・西日本は午後も天気急変に注意今日1日は低気圧や前線の影響で九州から東北の広い範囲で雨が降りました。午後2時現在、発達