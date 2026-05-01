休館中の帝国劇場に思いを馳せながら国内有数の大型アリーナ会場を巡回する日本ミュージカル界初のアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE ‐The Imperial Theatre Symphony‐』より、キービジュアル、プロモーションビデオ、公演スケジュールが解禁された。【動画】『New HISTORY COMING ARENA LIVE ‐The Imperial Theatre Symphony‐』プロモーションビデオ1911年に日本初の西洋式演劇劇場として開場し、1966年には