堂本光一＆井上芳雄『New HISTORY COMING ARENA LIVE』キービジュアル＆イメージカット＆PV到着
休館中の帝国劇場に思いを馳せながら国内有数の大型アリーナ会場を巡回する日本ミュージカル界初のアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE ‐The Imperial Theatre Symphony‐』より、キービジュアル、プロモーションビデオ、公演スケジュールが解禁された。
【動画】『New HISTORY COMING ARENA LIVE ‐The Imperial Theatre Symphony‐』プロモーションビデオ
1911年に日本初の西洋式演劇劇場として開場し、1966年には2代目が開場した帝国劇場。娯楽性と芸術性を備えた演劇・バレエ・歌舞伎の上演や世界に誇る舞台機構で戦後まで長く愛されてきたが、2025年2月に建て替えのため休館。新・帝国劇場の開場は2030年度が予定されているが、それまでの期間が帝劇に想いを馳せる時間となるようなエンタテイメントを届ける機会として、日本ミュージカル界初のアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE‐The Imperial Theatre Symphony‐』が企画された。
コンサートのホストを務めるキャストは、2000年に帝国劇場に初めて立ち、数々の主演舞台で帝劇における21世紀のラインナップを導いてきた堂本光一と井上芳雄。さらに島田歌穂、平原綾香、ソニン、佐藤隆紀（LE VELVETS）、桜井玲香、岡宮来夢、石丸幹二というミュージカル界のスター9名（石丸幹二は東京、神戸のみ）が集結する。このほか、19名の選りすぐりのシンガーズ＆ダンサーズと30名のオーケストラを編成。
このたび、帝国劇場開場と同じ年の1911年に建造された明治期の洋館に、9名のスターが居並ぶ、公演のキービジュアルが完成（撮影：レスリー・キー、デザイン：西村恭平、ロケ地：グランドプリンスホテル新高輪 貴賓館 ※旧・竹田宮邸）。当時、日本で待ち望まれ開場した西洋式劇場・初代帝劇の華やかさを思わせる洋館。その庭に現れた9名のスターが、エンタテイメントの未来を思い描くイメージだ。
さらに初代帝劇にスターたちが集まり、堂本と井上が彼らをリードしてステージに向かっていくプロモーションビデオを到着した（映像演出：鎌田浩平、スチール撮影：レスリー・キー）。
公演では、21世紀の帝国劇場を代表する2作品『エリザベート』『エリザベート』（脚本／歌詞：ミヒャエル・クンツェ、 音楽／編曲：シルヴェスター・リーヴァイ、オリジナル・プロダクション：ウィーン劇場協会）と、『Endless SHOCK 』（作・構成・演出：堂本光一）をフィーチャーした、スペシャル・パフォーマンスを構成することが決定。9名のスターが挑む、2作品の壮大な世界に期待が高まる。
『New HISTORY COMING ARENA LIVE ‐The Imperial Theatre Symphony‐』は、東京ガーデンシアターにて8月7日〜9日、東京国際フォーラム ホール Aにて8月13日・14日、北海道・札幌北海きたえーるにて8月20日、兵庫・GLION ARENA KOBEにて8月28日〜30日、福岡・小倉 KITAKYUSYU MESSEにて9月5日・6日上演。
【動画】『New HISTORY COMING ARENA LIVE ‐The Imperial Theatre Symphony‐』プロモーションビデオ
1911年に日本初の西洋式演劇劇場として開場し、1966年には2代目が開場した帝国劇場。娯楽性と芸術性を備えた演劇・バレエ・歌舞伎の上演や世界に誇る舞台機構で戦後まで長く愛されてきたが、2025年2月に建て替えのため休館。新・帝国劇場の開場は2030年度が予定されているが、それまでの期間が帝劇に想いを馳せる時間となるようなエンタテイメントを届ける機会として、日本ミュージカル界初のアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE‐The Imperial Theatre Symphony‐』が企画された。
このたび、帝国劇場開場と同じ年の1911年に建造された明治期の洋館に、9名のスターが居並ぶ、公演のキービジュアルが完成（撮影：レスリー・キー、デザイン：西村恭平、ロケ地：グランドプリンスホテル新高輪 貴賓館 ※旧・竹田宮邸）。当時、日本で待ち望まれ開場した西洋式劇場・初代帝劇の華やかさを思わせる洋館。その庭に現れた9名のスターが、エンタテイメントの未来を思い描くイメージだ。
さらに初代帝劇にスターたちが集まり、堂本と井上が彼らをリードしてステージに向かっていくプロモーションビデオを到着した（映像演出：鎌田浩平、スチール撮影：レスリー・キー）。
公演では、21世紀の帝国劇場を代表する2作品『エリザベート』『エリザベート』（脚本／歌詞：ミヒャエル・クンツェ、 音楽／編曲：シルヴェスター・リーヴァイ、オリジナル・プロダクション：ウィーン劇場協会）と、『Endless SHOCK 』（作・構成・演出：堂本光一）をフィーチャーした、スペシャル・パフォーマンスを構成することが決定。9名のスターが挑む、2作品の壮大な世界に期待が高まる。
『New HISTORY COMING ARENA LIVE ‐The Imperial Theatre Symphony‐』は、東京ガーデンシアターにて8月7日〜9日、東京国際フォーラム ホール Aにて8月13日・14日、北海道・札幌北海きたえーるにて8月20日、兵庫・GLION ARENA KOBEにて8月28日〜30日、福岡・小倉 KITAKYUSYU MESSEにて9月5日・6日上演。