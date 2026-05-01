フジテレビでは、2日、9日の2日間にわたって、2週連続で『逃走中』を放送する。土曜プレミアム『逃走中〜シークレットミッション【裏切】〜』と題された1週目（2日後9：00）に出演するゲストのコメントが到着した。【写真】花火をバックに！“爆裂“ポーズを披露する曽野舜太逃走劇の舞台は、埼玉・西武園ゆうえんち。賞金獲得を目指す逃走者たちの欲望渦巻く夜の遊園地に、恐怖の叫びがこだまする。今回は、総勢18人が参加