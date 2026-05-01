2日放送『逃走中〜』参戦者コメント到着 JO1河野純喜＆豆原一成、M!LK塩崎太智ら参加【コメント全文】
フジテレビでは、2日、9日の2日間にわたって、2週連続で『逃走中』を放送する。土曜プレミアム『逃走中〜シークレットミッション【裏切】〜』と題された1週目（2日 後9：00）に出演するゲストのコメントが到着した。
【写真】花火をバックに！“爆裂“ポーズを披露する曽野舜太
逃走劇の舞台は、埼玉・西武園ゆうえんち。賞金獲得を目指す逃走者たちの欲望渦巻く夜の遊園地に、恐怖の叫びがこだまする。今回は、総勢18人が参加する。
同番組の大ファンだと語る山崎育三郎は、憧れ続けた逃走の舞台で、これまでの自らの視聴経験から得た分析を駆使し、ハンターから逃げ切ることはできるのか。そして、アスリート界からはパリ五輪レスリング女子76キロ級金メダリストの鏡優翔、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック“りくりゅう”ペアの“神解説”の記憶も新しい高橋成美が参戦。鍛え上げた身体能力と個性豊かな2人のアスリートは、どんな逃走劇を見せるのか。
音楽界からも豪華メンバーが集結。グローバルボーイズグループJO1から、圧倒的歌唱力を誇る河野純喜とパワフルなダンスで魅せる豆原一成、昨年悲願のNHK紅白歌合戦初出場を果たし、大きな注目を集めたM!LKからは塩崎太智（※崎＝たつさき）がハンターに挑む。
また、秋元康がプロデュースする注目のグループSHOW-WAから向山毅、人気アイドルグループ乃木坂46からは同じ5期生コンビの五百城茉央と菅原咲月が参戦。ダンスで培った身体能力を武器に、逃走成功を狙う。そして、医師・弁護士・公認会計士という3大難関国家資格を持つ天才・大人気教育系YouTuberの河野玄斗が2度目の挑戦を果たす。その頭脳でハンターを攻略し、リベンジを果たせるか。
そのほか、ジャングルポケット・太田博久、お見送り芸人しんいち、きしたかの・高野正成、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、ぱーてぃーちゃん・信子、見取り図・盛山晋太郎ら人気芸人が続々参戦。また、フリーアナウンサーながら、俳優としても活動の幅を広げる森香澄に加えて、番組出演は4度目の挑戦となる村重杏奈らそうそうたるメンバーが集結する。
さらに、総勢18人の逃走者たちに加えて、今回はゲーム内のどこかで日本代表アスリートや賞レース王者のクセスゴ芸人など総勢8人の“シークレット逃走者”が参戦する。シークレット逃走者たちの存在が、どのようにゲーム展開に影響を与えるのかも見どころとなる。
【コメント全文】
――“逃走劇”を終えた感想は。（※五十音順）
■五百城茉央（乃木坂46）
いつも見ていた番組に出演できてとてもうれしかったけれど、本当に怖くて怖くて怯えてしました。久しぶりにかなり走ったので、筋肉痛が長く続きました。また、本当に見せられるものではなくて、ずっと怯えてしまって、ふにゃふにゃと独り言を呟いてしまっていると思います。怖くてあまり記憶にないけれど、いつもの自分とは違う様子になっていると思います。
■太田博久（ジャングルポケット）
視界にハンターが入ったときの心臓が締めつけられる感覚が忘れられません。初登場ならではの行き当たりばったりの僕をみてください。
■お見送り芸人しんいち
乃木坂46のお2人とお話ができました。この時間が一生続けばいいのにな、と思いました。また、今回で2回目の挑戦でしたが、とにかく高低差があり、体がきつかったです！次の日ありえないくらいの筋肉痛になりました。
■鏡優翔
テレビで観ていたあの『逃走中』に出ることができてうれしかったけど、思ったよりすぐにハンターが現れるのでずっと怖かった。生でM!LKさんの『好きすぎて滅！』ダンスが観られました！
■河野玄斗
前回は計算ミスによりハンターに捕まってしまいましたが、またリベンジできる機会をいただけてうれしかったです！やはり、いつもの机に向かう試験とは違った緊張感があり、頭脳で攻略しがいがありました。出演者随一の頭脳派として、ハンターの行動予測やミッション分析する姿を見てほしいです！実はプロボクサー目指して練習中なので、ハンターとの逃走劇も見てほしいです！
■河野純喜（JO1）
西武園ゆうえんちは行ったことがなかったのですが、逃走中で行くことができて、商店街の雰囲気は本当に最高でした。
■塩崎太智（M!LK）
視聴者としてみていた『逃走中』に自分が出ていると思うと、楽しかったです。頑張って走っている姿をぜひご覧ください。あと、ナダルさんがとにかく面白かったです。最初から最後まで面白かったです！
■菅原咲月（乃木坂46）
とにかく、夢を見ているような感覚でした！実際始まると当たり前ですが、無音の空間が凄く恐怖で…（笑）。普段使わない筋肉を使ったからなのか、数日筋肉痛が続いてしまうくらい、とにかく必死でした！恐怖を抱えつつも、基本的にはずっと喋っていると思うので緊迫した様子もしゃべっている姿もどちらも見つけていただけたらうれしいです。
■高野正成（きしたかの）
2度目の出演だったのだが、前回は不甲斐ない結果だったので今回は気合を入れて行った。改めて緊張感のある現場だった。不気味なほどの静かさが怖い！なにがなんでもお金を持って帰るつもりで挑んだ。気合入りまくりだったので注目してほしいです。
■高橋成美
ずっと前から出演を夢みていた『逃走中』。テレビの前でもこんなにドキドキするなら実際はかなり怖いだろうなと思っていたら、想像以上に怖かったです！ハラハラしながら、集中し続けた時間は何よりも楽しく、没頭できました。控えめに言っても最高にエキサイティングでした！私はとにかく走ります!!もしかしたら逃走者の中で1番走っていたかもしれません。怪物級の体力をみてほしいです！そして、鏡優翔ちゃんとアスリート同士、協力し合うことができました！
■ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）
毎回ガチで賞金を獲得しに行かせてもらっていますが、今回は心理戦の部分でかなり全員かき乱された。フィジカルとメンタルの戦いでした。賞金を手に入れるために逃げていますが、全体としてみんなを助ける動きも今回はしました。人を助けるのはレアやと思うので見てほしいです。アップダウンも激しい地形だったので逃げるのがめちゃくちゃキツかった。いつもよりギャラ多めにほしいです。
■信子（ぱーてぃーちゃん）
今回のイベントおもろすぎ（笑）。あと人間不信になる（笑）。なるちゃん（高橋成美）タメで仲良いけど、動き方変すぎて友達やめようと思った（笑）
■豆原一成（JO1）
昔からテレビで見ていたので今回出演できて本当に楽しかったです。ハンターがやっぱり速すぎてすごく怖かったです。たくさん走ったのでそれを見てほしいです。
■向山毅（SHOW-WA）
昔から観ていた『逃走中』に出演させていただけた事が本当にうれしかったですし、いざ、自分が逃走者となると、ハンターに捕まらないか無茶苦茶怖かったです。お見送り芸人しんいちさん、森香澄さん、乃木坂46の菅原さんと五百城さんと少しお話させていただきました。初めてみなさんとお話させていただき、とても楽しかったです！
■村重杏奈
憧れの『逃走中』！4回目の出演なんですけど、まったく慣れない！ハンターを見ると動けなくなってしまいます！1人で作戦を立てられるようになりたい！勇敢に頑張っている村重を見てください！
■森香澄
本当に過酷でした（笑）。ただ、いろんな人と協力して、ミッションにも取り組めたので、前回よりも達成感がありました。事前のインタビューから、今回は積極的にミッションに参加して、アクティブに動くと宣言していたので、今回は結構自分から動きました！逃走中での動き方を少し掴めた気がします。
■盛山晋太郎（見取り図）
前回から久しぶりだったので、だいぶ準備をして挑みました。逆に痛めるほどストレッチをしました。人を裏切りそうな芸人ばかりで、人狼ゲームみたいでした。
■山崎育三郎
ずっと見ていた番組だったので出演できて本当にうれしかったです。実際に現場に入ると想像以上の緊張感と過酷な環境で、終始ハラハラドキドキしっぱなしでした。自分の本能が試されるような体験でとても刺激的でした。とにかく必死でしたが、どんな状況でも最後まで諦めないところを見ていただけたらうれしいです。ほぼ小3の育三郎なので“素のリアクション”を楽しんでもらえたらと思っています。
【写真】花火をバックに！“爆裂“ポーズを披露する曽野舜太
逃走劇の舞台は、埼玉・西武園ゆうえんち。賞金獲得を目指す逃走者たちの欲望渦巻く夜の遊園地に、恐怖の叫びがこだまする。今回は、総勢18人が参加する。
同番組の大ファンだと語る山崎育三郎は、憧れ続けた逃走の舞台で、これまでの自らの視聴経験から得た分析を駆使し、ハンターから逃げ切ることはできるのか。そして、アスリート界からはパリ五輪レスリング女子76キロ級金メダリストの鏡優翔、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック“りくりゅう”ペアの“神解説”の記憶も新しい高橋成美が参戦。鍛え上げた身体能力と個性豊かな2人のアスリートは、どんな逃走劇を見せるのか。
また、秋元康がプロデュースする注目のグループSHOW-WAから向山毅、人気アイドルグループ乃木坂46からは同じ5期生コンビの五百城茉央と菅原咲月が参戦。ダンスで培った身体能力を武器に、逃走成功を狙う。そして、医師・弁護士・公認会計士という3大難関国家資格を持つ天才・大人気教育系YouTuberの河野玄斗が2度目の挑戦を果たす。その頭脳でハンターを攻略し、リベンジを果たせるか。
そのほか、ジャングルポケット・太田博久、お見送り芸人しんいち、きしたかの・高野正成、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、ぱーてぃーちゃん・信子、見取り図・盛山晋太郎ら人気芸人が続々参戦。また、フリーアナウンサーながら、俳優としても活動の幅を広げる森香澄に加えて、番組出演は4度目の挑戦となる村重杏奈らそうそうたるメンバーが集結する。
さらに、総勢18人の逃走者たちに加えて、今回はゲーム内のどこかで日本代表アスリートや賞レース王者のクセスゴ芸人など総勢8人の“シークレット逃走者”が参戦する。シークレット逃走者たちの存在が、どのようにゲーム展開に影響を与えるのかも見どころとなる。
【コメント全文】
――“逃走劇”を終えた感想は。（※五十音順）
■五百城茉央（乃木坂46）
いつも見ていた番組に出演できてとてもうれしかったけれど、本当に怖くて怖くて怯えてしました。久しぶりにかなり走ったので、筋肉痛が長く続きました。また、本当に見せられるものではなくて、ずっと怯えてしまって、ふにゃふにゃと独り言を呟いてしまっていると思います。怖くてあまり記憶にないけれど、いつもの自分とは違う様子になっていると思います。
■太田博久（ジャングルポケット）
視界にハンターが入ったときの心臓が締めつけられる感覚が忘れられません。初登場ならではの行き当たりばったりの僕をみてください。
■お見送り芸人しんいち
乃木坂46のお2人とお話ができました。この時間が一生続けばいいのにな、と思いました。また、今回で2回目の挑戦でしたが、とにかく高低差があり、体がきつかったです！次の日ありえないくらいの筋肉痛になりました。
■鏡優翔
テレビで観ていたあの『逃走中』に出ることができてうれしかったけど、思ったよりすぐにハンターが現れるのでずっと怖かった。生でM!LKさんの『好きすぎて滅！』ダンスが観られました！
■河野玄斗
前回は計算ミスによりハンターに捕まってしまいましたが、またリベンジできる機会をいただけてうれしかったです！やはり、いつもの机に向かう試験とは違った緊張感があり、頭脳で攻略しがいがありました。出演者随一の頭脳派として、ハンターの行動予測やミッション分析する姿を見てほしいです！実はプロボクサー目指して練習中なので、ハンターとの逃走劇も見てほしいです！
■河野純喜（JO1）
西武園ゆうえんちは行ったことがなかったのですが、逃走中で行くことができて、商店街の雰囲気は本当に最高でした。
■塩崎太智（M!LK）
視聴者としてみていた『逃走中』に自分が出ていると思うと、楽しかったです。頑張って走っている姿をぜひご覧ください。あと、ナダルさんがとにかく面白かったです。最初から最後まで面白かったです！
■菅原咲月（乃木坂46）
とにかく、夢を見ているような感覚でした！実際始まると当たり前ですが、無音の空間が凄く恐怖で…（笑）。普段使わない筋肉を使ったからなのか、数日筋肉痛が続いてしまうくらい、とにかく必死でした！恐怖を抱えつつも、基本的にはずっと喋っていると思うので緊迫した様子もしゃべっている姿もどちらも見つけていただけたらうれしいです。
■高野正成（きしたかの）
2度目の出演だったのだが、前回は不甲斐ない結果だったので今回は気合を入れて行った。改めて緊張感のある現場だった。不気味なほどの静かさが怖い！なにがなんでもお金を持って帰るつもりで挑んだ。気合入りまくりだったので注目してほしいです。
■高橋成美
ずっと前から出演を夢みていた『逃走中』。テレビの前でもこんなにドキドキするなら実際はかなり怖いだろうなと思っていたら、想像以上に怖かったです！ハラハラしながら、集中し続けた時間は何よりも楽しく、没頭できました。控えめに言っても最高にエキサイティングでした！私はとにかく走ります!!もしかしたら逃走者の中で1番走っていたかもしれません。怪物級の体力をみてほしいです！そして、鏡優翔ちゃんとアスリート同士、協力し合うことができました！
■ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）
毎回ガチで賞金を獲得しに行かせてもらっていますが、今回は心理戦の部分でかなり全員かき乱された。フィジカルとメンタルの戦いでした。賞金を手に入れるために逃げていますが、全体としてみんなを助ける動きも今回はしました。人を助けるのはレアやと思うので見てほしいです。アップダウンも激しい地形だったので逃げるのがめちゃくちゃキツかった。いつもよりギャラ多めにほしいです。
■信子（ぱーてぃーちゃん）
今回のイベントおもろすぎ（笑）。あと人間不信になる（笑）。なるちゃん（高橋成美）タメで仲良いけど、動き方変すぎて友達やめようと思った（笑）
■豆原一成（JO1）
昔からテレビで見ていたので今回出演できて本当に楽しかったです。ハンターがやっぱり速すぎてすごく怖かったです。たくさん走ったのでそれを見てほしいです。
■向山毅（SHOW-WA）
昔から観ていた『逃走中』に出演させていただけた事が本当にうれしかったですし、いざ、自分が逃走者となると、ハンターに捕まらないか無茶苦茶怖かったです。お見送り芸人しんいちさん、森香澄さん、乃木坂46の菅原さんと五百城さんと少しお話させていただきました。初めてみなさんとお話させていただき、とても楽しかったです！
■村重杏奈
憧れの『逃走中』！4回目の出演なんですけど、まったく慣れない！ハンターを見ると動けなくなってしまいます！1人で作戦を立てられるようになりたい！勇敢に頑張っている村重を見てください！
■森香澄
本当に過酷でした（笑）。ただ、いろんな人と協力して、ミッションにも取り組めたので、前回よりも達成感がありました。事前のインタビューから、今回は積極的にミッションに参加して、アクティブに動くと宣言していたので、今回は結構自分から動きました！逃走中での動き方を少し掴めた気がします。
■盛山晋太郎（見取り図）
前回から久しぶりだったので、だいぶ準備をして挑みました。逆に痛めるほどストレッチをしました。人を裏切りそうな芸人ばかりで、人狼ゲームみたいでした。
■山崎育三郎
ずっと見ていた番組だったので出演できて本当にうれしかったです。実際に現場に入ると想像以上の緊張感と過酷な環境で、終始ハラハラドキドキしっぱなしでした。自分の本能が試されるような体験でとても刺激的でした。とにかく必死でしたが、どんな状況でも最後まで諦めないところを見ていただけたらうれしいです。ほぼ小3の育三郎なので“素のリアクション”を楽しんでもらえたらと思っています。