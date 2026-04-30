西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」から結成された新ボーイズグループ・TAGRIGHT（タグライト）のデビューまでの道のりに密着する新ドキュメンタリー番組「TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録」が、日本テレビにて5月26日（火）24時59分よりスタート！グループ名のTAGRIGHTには「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という西山・前田の願いが込