西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」から結成された新ボーイズグループ・TAGRIGHT（タグライト）のデビューまでの道のりに密着する新ドキュメンタリー番組「TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録」が、日本テレビにて5月26日（火）24時59分よりスタート！

グループ名のTAGRIGHTには「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という西山・前田の願いが込められている。メンバーに小林大悟・今井魁里・岸波志音・若松世真・ジェイを迎え、2025年12月に7人での活動をスタート。今年1月には、プレデビューシングル「FOREVER BLUE」をリリース。日本青年館ホールでの4日間に渡るプレデビューショーケースも成功させ、バラエティー番組やラジオ出演をするなど次のステップへと歩みを続けている。そして本日、7月15日（水）に発売されるデビューシングルをもって正式デビューすることが発表された。

そんな勢いの止まらないTAGRIGHTのデビューまでの道のりに密着する「TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録」。番組では、オーディションを乗り越えてTAGRIGHTとして活動を始めることとなったメンバー7人が、各々の課題と真摯に向き合い、汗をかきながら、来る7月15日の正式デビューに向けて1人のアーティストとして、グループとして、もがき成長していく「はじまりの日々」に密着する。

Huluでは「Hulu完全版」（全10話）を、地上波放送に先駆けて毎週月曜日24時より独占配信することが決定！完全版では、メンバーそれぞれの想いや、ともに努力を積み重ねる姿など、TAGRIGHTのデビューまでの軌跡を余すことなくたっぷりとお届けする。

◆TAGRIGHTのこれまではHuluをチェック

Huluでは、TAGRIGHT結成からプレデビューまでの全貌を描いたドキュメンタリー番組「『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』 Hulu完全版」も独占配信中。

Hulu視聴ページ：https://www.hulu.jp/tagright

◆「TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録」概要

◎放送

日本テレビ 毎週火曜日24時59分〜25時29分（初回：2026年5月26日（火）） 全10回 ※放送遅延・休止の可能性がございます

北日本放送 毎週土曜日16時30分〜17時00分 (初回：2026年5月30日（土）） 全10回 ※放送遅延・休止の可能性がございます

◎出演

TAGRIGHT（西山智樹、前田大輔、小林大悟、今井魁里、岸波志音、若松世真、ジェイ）

◎オンライン動画配信

Huluにて毎週月曜24時（火曜0時）より「Hulu完全版」を先行独占配信

◎見逃し配信

TVer・日テレ無料にて、日本テレビでの地上波放送翌週の毎週月曜24時（火曜0時）より配信開始

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■「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」 Hulu完全版 Huluにて独占配信中（全10話）

■「TAGRIGHT -THE NEXT-」

Hulu視聴ページ：https://www.hulu.jp/tagright