笑わずにはいられない、露天風呂での一部始終が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で29万5000回再生を突破し、「せっかくの露天風呂なのにw」「太鼓の達人してるみたい(笑)」「シンクロしててかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬と泊まれるホテルで『客室露天風呂』に入った結果→ふと部屋を見ると…全くリラックスできない光景】 犬と泊まれるホテルへ♪ TikTok