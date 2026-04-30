笑わずにはいられない、露天風呂での一部始終が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で29万5000回再生を突破し、「せっかくの露天風呂なのにw」「太鼓の達人してるみたい(笑)」「シンクロしててかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬と泊まれるホテルで『客室露天風呂』に入った結果→ふと部屋を見ると…全くリラックスできない光景】

犬と泊まれるホテルへ♪

TikTokアカウント「vamavovo」の投稿主さんは、トイプードル＆マルチーズと暮らしているそう。今回は、2匹を連れて旅行に行ったときの一幕を紹介したといいます。わんこも一緒に泊まれる、ペット可ホテルでした。

客室には、各部屋に露天風呂が付いていたそうです。2匹を部屋に残し、露天風呂でのひとときを満喫していると…。部屋と露天風呂の仕切りとなるガラスを、愛犬2匹がカリカリと引っ掻いていたのだとか！必死の形相で前足を動かす姿は、まるで「太鼓の達人」をしているかのよう。想定していなかった2匹の姿に、リラックスすることができなかったといいます。

芸をお披露目する2匹に爆笑！！

途中、マルチーズさんがカリカリを中断する場面も。「なにやってるんだろう…」と言わんばかりに真顔になり、部屋の中へと戻っていったそうです。しかし、すぐにガラスの方へ戻ると、再びトイプードルさんとカリカリすることに熱中したとか。

あまりに長時間続けたため、トイプードルさんも疲れが溜まってきた模様。今度はトイプードルさんがガラスから離れ、どこかへ去っていったといいます。残されたマルチーズさんは、圧をかけるように投稿主さんを見つめていたそうです。結局、ほとんど露天風呂で寛げなかった投稿主さんなのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「これは落ち着かないw」「手がなめらかすぎて草」「笑い疲れそうw」などさまざまなコメントが寄せられました。

客室ドッグランで遊ばせると…

こちらは、また別の旅行先での出来事です。投稿主さんは2匹をドッグランに出し、外遊びを楽しんでもらうことに。しかし、外に出た2匹は、すぐに窓辺へ戻ってカリカリを始めたそうです。

立派なドッグランを後ろに、とにかく部屋に戻りたい様子のわんこたち。楽しい旅行の間でも、片時も投稿主さんと離れたくないのでしょうね♡

TikTokアカウント「vamavovo」には、愛犬たちの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「vamavovo」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。