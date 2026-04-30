０４年セレクトセールにおいて、当時歴代最高額の４億９０００万円で落札されたザサンデーフサイチが、４月２９日に死んだ。３０日、けい養していたＴＣＣが公式ホームページなどで発表した。２２歳だった。ホームページによると、２月２７日に左前肢を痛めたが、一時は砂浴びができるまで回復。しかし４月２８日より体調が急変し、強い痛みとの闘いが続いた。翌２９日、少しでも苦痛を和らげるための治療に向かう道中、力尽き