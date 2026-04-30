物流の世界では、紙の帳票やファクスのやり取りなど、古い商慣習が効率の悪さにつながっている。深刻な人手不足で、２０３０年には３割の荷物が運べなくなるという試算もある。４月には改正物流効率化法が施行され、年間９万トン以上の貨物を取り扱う特定荷主には、全体を統括するＣＬＯ（物流統括管理者）の設置が義務づけられた。この業界に飛び込んだ元コンサルタントの佐々木太郎氏（４９）は、２０１５年に「Ｈａｃｏｂ